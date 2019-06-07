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«Опоблок» об’єднався з партіями Мураєва, Бондара і Гепи: на радощах Вілкул забув назву своєї партії (фото)

Ахметівська партія «Опозиційний блок — Партія миру та розвитку», «Наші», «Відродження» и «Довіряй справам» пішли на парламентські вибори разом.


Про це сьогодні повідомив нардеп від «Опоблоку» Вілкул-молодший у Facebook:

«Мы объединились!

Партии «Оппозиционный блок», (саме так – через кому – «Обком») «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам».

«Обком» нагадує цьому криворізькому мажору, що його партія носить назву «Опозиційний блок — Партія миру та розвитку».

Так навіть на партійному логотипі вказано

і на сайті партії – поруч з фото самого Вілкула:

Проте Вілкул-молодший – це майже діагноз.


"ОБКОМ"

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07 Июня 2019 15:28

 

 

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