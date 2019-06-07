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Верховний Суд остаточно визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова

Колишній голова Вищого господарського суду України часів президентства Віктора Януковича Віктор Татьков остаточно повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт.


Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA:Перший») – «Реванш судді Татькова», повідомляє Українська правда.

Крапку у справі поставила Велика палата Верховного суду. 4 червня вона визнала незаконною і скасувала постанову Верховної ради про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого госпсуду.

Підкреслюється, що рішення Великої палати Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

За словами юристів, Татьков таким чином поновився у статусі судді і повернув суддівську недоторканність. Через це слідству буде важче вести розслідування щодо Татькова. Адже тепер для затримання Татькова, взяття його під варту чи арешту їм потрібно буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо:

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону «Про очищення влади» (про люстрацію).

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Навесні 2018 року стало відомо, що екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.

У червні 2018 року Генеральна прокуратура заявляла, що вживає заходів для екстрадиції Татькова, але констатувала, що «процедура ускладнилася».

30 листопада 2018 року суд визнав незаконним звільнення Татькова.

Розслідування журналістів програми «Схеми» з’ясувало, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.

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07 Июня 2019 16:46

 

 

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