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«Херсонобленерго» реконструює підстанцію для приєднання електростанції дружини Авакова
ТОВ «Кем Південь» (Одеська обл.) на замовлення АТ «Херсонобленерго2 реконструює підстанцію (ПС) 150/35/10кВ «Цюрупинська» і ПС 35/10кВ «К.Лагері» для приєднання електроустановок сонячної електростанції (СЕС) ТОВ «Підстепне сонце» (с. Підстепне, Олешківський р-н Херсонської обл.).
Відповідний договір вартістю 13,1 млн грн. укладено 5 червня 2019 року, повідомляється в системі ProZorro, інформує Інтерфакс-Україна.
«Підстепне сонце» належить Інні Аваковій, дружині міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Як повідомлялося, на початку травня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), встановила «зелений» тариф на рівні 15,03 євроцента за 1 кВт-год для ТОВ «Підстепне сонце» потужністю 9,995 МВт у Херсонській області.
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