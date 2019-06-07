Керівники «Нафтогазу» не вбачають в останній пропозиції «Газпрому» нічого привабливого - окрім підозрілого

Коболєв і Вітренко пояснили, де може бути пастка.

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підозрює в пропозиціях «Газпрому» про нібито готовність знизити ціну на газ для України наявність неприйнятних умов і наполягає на тристоронньому форматі переговорів за участю представників Євросоюзу.

«Ми завжди готові до переговорів, але виключно у тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Коболєв нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт «Газпрому» й «Нафтогазу» на постачання газу, визнавши низку його умов дискримінаційними та зобов'язавши росіян продавати Україні газ у першому кварталі 2019 року за $300 (тут і далі - за 1000 куб. м), а у другому - за $221, але робити це «Газпром» «чомусь2 відмовляється.

Як зазначив глава НАК, натомість українська компанія купує газ у Європі істотно дешевше: в першому кварталі - по $259, у другому кварталі - по $212, липнева ціна - $178.

У НАК підсумували, що наразі складно оцінювати пропозицію «Газпрому», оскільки незрозуміло, яку саме суму він пропонує знизити на 25% і на яких умовах. Але в будь-якому разі пропозиція «Газпрому» видається менш привабливою, ніж ціни, доступні для України на європейському ринку.

«За яких умов «Газпром», котрий не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу «Газпрому» «Нафтогазу», відмовиться від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати та повернення у повну залежність від Кремля», - вважає Коболєв.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко вважає озвучені «Газпромом» знижки на природний газ химерними й закликає російську компанію виконувати поточний контракт і рішення судів.

«Спочатку вони завищують ціну на 100% від справедливої ринкової ціни, а потім дають «знижку» в 24%. Це на кого розраховано?» - написав Вітренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше у п'ятницю голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив про готовність розпочати переговори про прямі постачання в Україну, які дадуть змогу знизити ціну на газ для споживачів на 25% від нинішньої, і пов'язав їх із переговорами про продовження транзиту на період після 2019 року.

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються переважно в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.