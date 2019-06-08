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Доба ООС: є загиблі та поранені
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 8 червня 2019 року говориться:
«7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
п’ять разів в районі міста ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
НОВООЛНКСАНДРІВКА ДРУГА – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм
Двічі поблизу МАР'ЇНИКИ – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї
Два рази НОВОГРИГОРІВКА – гранатомети та кулемети
Поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя
МИКОЛАЇВКА – протитанкові гранатомети
АВДІЇВКА – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів :
поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецьке озброєння
Один раз КРИМСЬКЕ – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя
Двічі ТРАВНЕВЕ – з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів
ЗАЙЦЕВЕ – гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять отримали поранення та 7 чоловік зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – з великокаліберних кулеметів;
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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