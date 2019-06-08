Доба ООС: є загиблі та поранені

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 8 червня 2019 року говориться:

«7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;

п’ять разів в районі міста ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

НОВООЛНКСАНДРІВКА ДРУГА – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм

Двічі поблизу МАР'ЇНИКИ – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї

Два рази НОВОГРИГОРІВКА – гранатомети та кулемети

Поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя

МИКОЛАЇВКА – протитанкові гранатомети

АВДІЇВКА – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів :

поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецьке озброєння

Один раз КРИМСЬКЕ – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя

Двічі ТРАВНЕВЕ – з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів

ЗАЙЦЕВЕ – гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять отримали поранення та 7 чоловік зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – з великокаліберних кулеметів;

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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08 Июня 2019 07:28

 

 

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