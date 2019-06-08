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ДТП у Конотопі: начальника поліції міста відсторонено від виконання обов’язків, водія затримано

Водієві-поліцейському, який збив дитину на пішохідному переході в Конотопі в п'ятницю, 7 червня, оголошено про підозру, він затриманий, повідомили в прес-службі поліції Сумської області.


«Водієві-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину оголошено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки - ч.2 ст.286 КК України. В порядку ст.208 КПК України він затриманий», - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в «Фейсбук» у ніч на суботу.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю автомобіль начальника поліції Конотопа на швидкості скоїв наїзд на 10-річну дитину, яка перебігала дорогу на пішохідному переході. Потерпілий хлопчик госпіталізований і знаходиться в реанімації.

Начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обов'язків на період проведення службової перевірки.

Керівництво поліції Сумщини висловило готовність надати повного сприяння і всю необхідну допомогу працівникам ДБР у розслідуванні даної події.


Інтерфакс-Україна

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08 Июня 2019 09:22

 

 

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