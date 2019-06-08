Мосійчук розірвав стосунки з Ляшком – і відразу почав боротися з гей-парадом

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ДТП у Конотопі: начальника поліції міста відсторонено від виконання обов’язків, водія затримано

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Доба ООС: є загиблі та поранені

07 июня

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«Це схоже на відродження Партії регіонов»: лідер «Відродження» на знак протесту проти об’єднання з «Опоблоком» вийшов з партії

19:25

Керівники «Нафтогазу» не вбачають в останній пропозиції «Газпрому» нічого привабливого - окрім підозрілого

18:19

ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь у відповідь на Донбасі та відновити торговельні відносини з ОРДЛО

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«Херсонобленерго» реконструює підстанцію для приєднання електростанції дружини Авакова

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Рішення КСУ про скасування е-декларування антикорупційних активістів оприлюднено

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Верховний Суд остаточно визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова

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«Опоблок» об’єднався з партіями Мураєва, Бондара і Гепи: на радощах Вілкул забув назву своєї партії (фото)

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Саакашвілі відмовився очолити «УДАР» через «альянс» Кличка з Порошенком

13:19

У Міжнародному Суді ООН завершено «другий раунд» аргументів України

13:00

НАБУ оцінило «проколомойське» рішення КС: суд «ліквідував ефективний інструмент знищення корупційних схем на держпідприємствах»

12:48

«Єврооптимістка» Заліщук вирішила пролетіти повз Ради як самовисуванка

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У Кремлі не угледіли сенсу в пропозиції Зеленського

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З'їзд ЗЕ!партії перенесено: забагато бажаючих стати «слугами народу» у Раді

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Зеленський сподівається, що Росія «відновить контроль» над бандами ОРДЛО. Ніби РФ його колись втрачала

09:36

Росіяни захопили українські FM-частоти в окупованому Криму

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Аваківській соціаліст Кива пішов шити до Рабіновича

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Вночі Печерський суд звільнив з-під варти підозрюваного у вбивстві «Сармата»

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Дoбa ООС: двох наших військових вбито, десятьох поранено

06 июня

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У РФ заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну наступного року

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Джерела у КС стверджують: е-декларування для громадських активістів-антикорупціонерів визнано неконституційним

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Мосійчук розірвав стосунки з Ляшком – і відразу почав боротися з гей-парадом

Нардеп Ігор Мосійчук подав в суд на столичну владу: вимагає заборонити «Марш рівності».


Про це він написав у Facebook:

«Сказав - зробив! З Божою поміччю подав в Окружний адміністративний суд м. Києва позов до КМДА, в якому вимагаю заборонити проведення гей-параду в центрі столиці 23 червня, і в будь-який інший день.

Твердо переконаний, що проведення шабашу збоченців в центрі столиці суперечить християнській моралі, травмує психіку українських дітей, та ображає всіх українців! Судова заборона гей-параду не тільки морально захистить маленьких українців від впливу збоченців та дегенератів, а й захистить їх самих від розлючених традиціоналістів!

Ні маршам та збіговиськам збоченців, дегенератів та генетичного сміття в нашому Золотоверхому Києві!» (кінець цитати)

ДІВ. ТАКОЖ: Мосійчуку настогидло бути бабою у Ляшка


"ОБКОМ"

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08 Июня 2019 11:28

 

 

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