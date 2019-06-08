Мосійчук розірвав стосунки з Ляшком – і відразу почав боротися з гей-парадом

Нардеп Ігор Мосійчук подав в суд на столичну владу: вимагає заборонити «Марш рівності».

Про це він написав у Facebook:

«Сказав - зробив! З Божою поміччю подав в Окружний адміністративний суд м. Києва позов до КМДА, в якому вимагаю заборонити проведення гей-параду в центрі столиці 23 червня, і в будь-який інший день.

Твердо переконаний, що проведення шабашу збоченців в центрі столиці суперечить християнській моралі, травмує психіку українських дітей, та ображає всіх українців! Судова заборона гей-параду не тільки морально захистить маленьких українців від впливу збоченців та дегенератів, а й захистить їх самих від розлючених традиціоналістів!

Ні маршам та збіговиськам збоченців, дегенератів та генетичного сміття в нашому Золотоверхому Києві!» (кінець цитати)

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