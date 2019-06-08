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Смешко оголосив свою першу десятку
Голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко оголосив перші 10 прізвищ партійного списку.
Про це повідомляє кореспондент Громадського зі з'їзду партії.
Крім самого Смешка, до списку увійшли:
Олена Сотник — народна депутатка від фракції «Самопоміч»;
Рефат Чубаров — голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП;
Іван Мірошниченко — народний депутат від фракції «Самопоміч»;
Володимир Замана — колишній голова Генерального штабу;
Ольга Романюк — колишня заступниця міністра ЖКГ;
Андрій Гайдуцький — заступник Голови Фонду держмайна;
Ірина Сисоєнко — народна депутатка від «Самопомочі»
Володимир Тимошенко — колишній перший заступник голови СБУ (2001-2003 та 2005-2007)
Анатолій Макаренко — екс-голова державної митної служби (2009 - 2010)
Нагадаємо, Смешко очолював СБУ у 2003-2005 роках. З жовтня 2014 року по березень 2015-го очолював комітет з питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 року Смешка підтримали 6,04% виборців. Він посів 6 місце.
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