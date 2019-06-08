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Перша п’ятірка «Самопомочі»: Садовий та жінки
Міський голова Львова, лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий очолив список цієї політсили на виборах до Верховної Ради.
З'їзд партії в суботу затвердив список кандидатів на вибори до парламенту.
У першій п'ятірці також депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька, активіст-антикорупціонер Олександра Дрік, харківський волонтер, депутат Харківської обласної ради Тетяна Бідняк і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.
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