Саакашвілі заявив, що не вибирає «лайно», а тому треба вибирати його партію

Демагог-«реформатор» не йде «на компроміси», не йде «за посадами» - він лише йде до Ради.

Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» йде на вибори до Верховної Ради самостійно. Про це колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

«Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно», - сказав він.

За словами Саакашвілі, його партія відрізняється від інших «і ідеями, і драйвом, і енергією».

«Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна», - сказав він.

Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди «не в політичні ігри грати і за посадами ганятися».

«Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося», - додав він.

Раніше Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка йти на вибори разом із партією «УДАР».