Гриценко почув виступ Саакашвілі щодо «сортів лайна» и вирішив, що особисто він - іншого сорту

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко ініціює створення «єдиної команди» для участі у виборах до Верховної Ради з «Рухом нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

«Як ви гадаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах - буде корисна Україні?» - запитав сьогодні Гриценко у Facebook:

«Хотів би почути Вашу думку щодо доцільності об’єднання зусиль на цих виборах.

З’їзд партії Громадянська позиція призначений на понеділок. На сьогодні ми вже об’єдналися в єдину команду з трьома проукраїнськими проєвропейськими партіями - це Народний контроль (Дмитро Добродомов), Рідна Країна (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

Багато з Вас у листах і коментах пропонують нам об’єднатися також із партією Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі. Також Ви знаєте, що наші партії були у тісній співпраці на президентських виборах. Я впевнений, що в РНС через стислі терміни можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі.

Хочу виступити з ініціативою - об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об’єднати наших виборців» (кінець цитати).

Раніше сьогодні Саакашвілі заявив, що його партія піде на вибори самостійно:

«Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки… ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно… Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна», - сказав Саакашвілі.