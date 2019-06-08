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Вакарчук представив список своєї партії

Святослав Вакарчук представив список своєї партії «Голос», з якою він має намір йти дострокові вибори до Верховної Ради.


Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

До першої десятки списку партії увійшли музикант й засновник партії Святослав Вакарчук, екс-заступник глави Міністерства економічного розвитку Юлія Клименко, глава українського підрозділу міжнародної IT-компанії Ring Кіра Рудик, експерт зі зв'язків з ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк, член правління «Центру протидії корупції» Олександра Устінова, керуючий партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Олег Макаров, виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін, виконувач обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Далі йдуть юрист Олександр Курдидик, юрист Володимир Цабаль, експерт ринку телекомунікацій Андрій Осадчук, ветеран війни, кіборг «Гром» Роман Костенко, Роман Лозинський, віце-президент Київської школи економіки Інна Совсун, засновниця та голова правління правозахисної організації «Юридична Сотня» Леся Василенко, головний виконавчий директор компанії ASTEM і співзасновник Фонду ASTEM Foundation Рустем Умеров, Аліна Свідерська, Андрій Шараскін.

ДИВ. ТАКОЖ: Сергій Притула вирішив «поставити свою репутацію» на партію Вакарчука


"ОБКОМ"

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08 Июня 2019 20:17

 

 

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