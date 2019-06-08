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Чотири нардепи підуть в Раду від «Голосу» як мажоритарники
Партія Святослава Вакарчука «Голос» висунула чотирьох народних депутатів кандидатами на обрання до Верховної Ради в мажоритарних округах.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, таке рішення партія прийняла на з'їзді в суботу.
Народний депутат Павло Різаненко балотуватиметься в парламент у мажоритарному окрузі №97, Вікторія Войціцька - №155, Леонід Ємець - №221, Вікторія Пташник - №223.
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