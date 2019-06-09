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У списку партії Порошенка з'явився спікер Ради
Голова Верховної Ради Андрій Парубій увійде у виборчий список партії «Європейська солідарність», яку очолює п'ятий президент України Петро Порошенко.
«У списку мій великий друг - Андрій Парубій», - сказав Порошенко на з'їзді.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, в Києві проходить з'їзд партії «Європейська солідарність» і її лідер почав представляти список кандидатів у депутати від партії.
Парубій пройшов до Верховної Ради нинішнього скликання за списками партії «Народний фронт».
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