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Поплавський очолив список Аграрної партії

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат України (група «Воля народу») Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.


«Політична рада партії провела своє засідання перед з'їздом, на якому одностайно було погоджено сформований президією політичної ради партії виборчий список кандидатів у народні депутати від Аграрної партії України в загальнодержавному окрузі... Перший – Поплавський Михайло Михайлович», - оголосив ведучий з'їзду партії в неділю в Києві.


Інтерфакс-Україна

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09 Июня 2019 14:43

 

 

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