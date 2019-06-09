Тягнибок і Ярош пішли до Ради разом

ВО «Свобода», Національний Корпус, Правий Сектор, «Державницька Ініціатива Яроша», ОУН та Конгрес Українських Націоналістів йдуть на вибори до Верховної Ради спільним списком.

Про це повідомила прес-служба ВО «Свобода»:

«Очолить похід націоналістів лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Також до першої п'ятірки націоналістів увійшли лідер Національного Корпусу Андрій Білецький, командир Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош, голова Правого Сектора Андрій Тарасенко та віце-спікер Верховної Ради України VII скликання Руслан Кошулинський.

Відповідне рішення ухвалив З'їзд ВО «Свобода» 9 червня 2019 року.

«Тільки націоналісти можуть стати щитом, який зупинить реванш промосковської нечисті. Ми маємо повернути українцям почуття гідності й гордості. Ми маємо забрати те, що належить нам по праву. У нас особлива місія: не посоромити слави героїв, захистити майбутнє дітей. Потужна фракція націоналістів повинна бути в парламенті. Вона не дасть знищити Українську державу і покаже якісну роботу на користь української нації, на забезпечення достойного життя для кожного українця. Зміни ми можемо запропонувати не просто на словах, а вже реальними напрацьованими законопроектами», – заявив під час з'їзду «Свободи» Олег Тягнибок.

Окрім спільного списку, під час зібрання також затвердили перелік кандидатів у одномандатних мажоритарних округах.

На вибори націоналісти йдуть із програмою «Україна – понад усе!» (кінець цитати)