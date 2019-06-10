Дoба ООС: втрат зазнали лише окупанти

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 10 червня 2019 року говориться:

«9 червня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів ВОДЯНЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту ТАЛАКІВКА - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази ПАВЛОПІЛЬ – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети;

двічі ГНУТОВЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;

район населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм;

два рази населений пункт ПІСКИ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

АВДІЇВКА - великокаліберні кулемети;

околиці села БЕРЕЗОВЕ – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети;

НЕВЕЛЬСЬКЕ - великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів :

Двічі поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази ЗАЙЦЕВЕ – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ПІЩЕВИК – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив один обстріл:

ЗАЙЦЕВЕ – міномети калібру 120 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».