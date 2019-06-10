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Річку Рось отруїли краденими хімікатами

Відкрито кримінальне провадження за фактом забруднення водойми на Вінниччині.


Про це повідомила Нацполіція:

«Крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гербіцидів з території сільгосппідприємств у двох районах Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 червня близько 9 години в с. Збаржівка. На заокругленій ділянці дороги автомобіль «Мерседес Спринтер» з’їхав з проїзної частини у водойму та перекинувся. Сталося загоряння автомобіля, яке було в подальшому локалізоване рятувальниками.

Автомобіль, який був без номерних знаків, підняли на поверхню. Також були підняті каністри з хімічними речовинами.

На місці події поліцейськими проведені першочергові слідчі дії.

Встановлено, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.

Внаслідок загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємкістей з хімічними речовинами. Через це певна кількість речовини вигоріла або потрапила у водойму. Поліцейські повідомили про подію органи влади та відповідні екологічні служби, які мають оцінити стан забруднення водойми.

За фактом забруднення водойми у с. Збаржівка Погребищенського району, що є притокою річки Рось, слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі.

Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція проводить оперативні та розшукові заходи для встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Громадянам слід тимчасово утриматись від купання та вилову риби в акваторії річки Рось», - застерігає відділ комунікації поліції Вінницької області.

ДИВ. ТАКОЖ: Річку Рось отруєно: у Білій Церкві відключають воду


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 08:00

 

 

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