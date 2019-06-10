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Отруєння Росі: в Умані води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на добу

Унаслідок забруднення річки Рось припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних резервуарів.


Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 10 червня водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок)», - йдеться у повідомленні.

Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось. Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.

Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Як вже повідомлялося, 9 червня близько 5 год. у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок з послідуючим витоком у р. Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води зі ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

О 23 год. 9 червня припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення водойми на Вінниччині та відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гербіцидів з території сільгосппідприємств у двох районах Вінницької області.


Укрінформ

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10 Июня 2019 09:24

 

 

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