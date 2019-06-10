Уколов вже не співпрацює з адміністрацією Зеленського (фото)

Мабуть тому, що цьому видатному «порохоботу» не знайшлося місця у першій сотні списку партії «Слуга народу».

У блозі Віктора Уколова на УП відбулися несподівані зміни, можна навіть сказати «реформи». А саме: Віктор повідомив, що більше не співпрацює з новою адміністрацією на Банковій.

«Віктор Уколов

Політолог, колишній журналіст, екс-народний депутат ВР 6 скликання, співпрацював з Адміністрацією президента Порошенка», - ось що зараз написано на його сторінці.

Нагадаємо, що раніше, вже після виборів і навіть інавгурації Зеленського Уколов вказував, що співпрацює з його адміністрацією, див. Головний «порохобот» країни Уколов вже співпрацює з адміністрацією Зеленського?