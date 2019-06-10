Окупанти знов влаштували кримським татарам масові обшуки (фото)

Є затримані.

У Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах, повідомляють кримськотатарські активісти у Facebook, пише Крим.Реалії.

Так, за повідомленням громадського об'єднання «Кримська солідарність», «слідчі заходи» проводяться в Алушті у Ельдара Кантемирова, в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строгонівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року). Також повідомляється про обшуки у в будинку Різи Омерова (Білогірськ) та його батька Енвера Омерова, а також у селі Кам'янка Сімферопольського району.

Різу Омерова пізніше затримали і вивезли в невідомому напрямку.

(обшуки в Криму, 10 червня 2019 р., фото «Кримська солідарність»)

За цими даними, після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму Ескендера Сулейманова.

Пізніше стало відомо, що Ельдара Кантемирова відвезли з Алушти до села Зарічне, за місцем прописки, де також наразі проходить обшук.

Крім того, повідомляється про проведення обшуку в селі Ізобільне, Алушта, в будинку голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

Також у селищі Зуя Білогірського району пройшов обшук в будинку Айдера Джеппарова. Наразі його вивезли в невідомому напрямку.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.