 

10 июня

11:18

Тимошенко пропонує партіям Зеленського та Вакарчука коаліцію – і навіть дещо більше

11:07

Ляшко звабив двох депутатів з «Народного фронту»

10:05

Окупанти знов влаштували кримським татарам масові обшуки (фото)

09:46

Уколов вже не співпрацює з адміністрацією Зеленського (фото)

09:24

Отруєння Росі: в Умані води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на добу

09:00

У Зеленського розповили, як Кучма в очі людям заглядав і що він побачить в очах Зеленського

08:00

Річку Рось отруїли краденими хімікатами

07:40

МЗС засуджує «вибори» на окупованій РФ території Грузії і з «занепокоєнням спостерігає» за подіями у Молдові

07:23

Сьогодні у Гаазі починаються слухання за позовом України щодо порушення РФ морського права

07:11

Дoба ООС: втрат зазнали лише окупанти

09 июня

15:58

Річку Рось отруєно: у Білій Церкві відключають воду

15:47

Тягнибок і Ярош пішли до Ради разом

14:43

Поплавський очолив список Аграрної партії

14:26

Від «УДАРу» Кличка на вибори підуть лише окремі «ударники»: списку не буде

13:20

У першій десятці партії Зеленського – «ЗЕ!Команда», борець і гендиректор «плюсів»

12:19

ЄС до Ради поведуть екс-президент та 2/3 президії Ради

11:57

У списку партії Порошенка з'явився спікер Ради

11:47

Москаль пішов з партії Порошенка, якої вже немає

07:26

Доба ООС: постраждав один наш військовий

08 июня

20:45

Чотири нардепи підуть в Раду від «Голосу» як мажоритарники

20:17

Вакарчук представив список своєї партії

18:52

Гриценко почув виступ Саакашвілі щодо «сортів лайна» и вирішив, що особисто він - іншого сорту

14:52

Саакашвілі заявив, що не вибирає «лайно», а тому треба вибирати його партію

14:07

Перша п’ятірка «Самопомочі»: Садовий та жінки

12:28

Смешко оголосив свою першу десятку

12:00

Сергій Притула вирішив «поставити свою репутацію» на партію Вакарчука

11:28

Мосійчук розірвав стосунки з Ляшком – і відразу почав боротися з гей-парадом

09:22

ДТП у Конотопі: начальника поліції міста відсторонено від виконання обов’язків, водія затримано

07:28

Доба ООС: є загиблі та поранені

07 июня

23:37

Євро-2020: Україна – Сербія – 5:0

Окупанти знов влаштували кримським татарам масові обшуки (фото)

Є затримані.


У Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах, повідомляють кримськотатарські активісти у Facebook, пише Крим.Реалії.

Так, за повідомленням громадського об'єднання «Кримська солідарність», «слідчі заходи» проводяться в Алушті у Ельдара Кантемирова, в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строгонівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року). Також повідомляється про обшуки у в будинку Різи Омерова (Білогірськ) та його батька Енвера Омерова, а також у селі Кам'янка Сімферопольського району.

Різу Омерова пізніше затримали і вивезли в невідомому напрямку.

(обшуки в Криму, 10 червня 2019 р., фото «Кримська солідарність»)

За цими даними, після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму Ескендера Сулейманова.

Пізніше стало відомо, що Ельдара Кантемирова відвезли з Алушти до села Зарічне, за місцем прописки, де також наразі проходить обшук.

Крім того, повідомляється про проведення обшуку в селі Ізобільне, Алушта, в будинку голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

Також у селищі Зуя Білогірського району пройшов обшук в будинку Айдера Джеппарова. Наразі його вивезли в невідомому напрямку.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

10 Июня 2019 10:05

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (5)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (17)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (27)

Урочистого рукостискання від Зеленського (8)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 