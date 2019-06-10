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Тимошенко пропонує партіям Зеленського та Вакарчука коаліцію – і навіть дещо більше

«Батьківщина» в парламенті нового скликання готова працювати в коаліції з партією Зеленського та іншими «проєвропейськими силами», заявила Юлія Тимошенко.


«Наша команда налаштована в новому парламенті йти в коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами і, більше того, ми цій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне - зробити все, щоб цей план став реальністю», - сказала Тимошенко на з'їзді партії «Батьківщина» в понеділок у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона запропонувала назвати майбутню коаліцію «коаліцією дій».

За її словами, справжні демократичні сили, які можуть пройти до парламенту, - це «Батьківщина», «Слуга народу», партія «Голос» - «мають об'єднатися під час виборчої компанії та зробити все, щоб на мажоритарних округах не пройшли «мастодонти».


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 11:18

 

 

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