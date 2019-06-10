Неля Штепа взяла участь у конкурсі «Міс Слов’янськ-2019» (запальні фото)

Екс-мер міста, тепер вже - № 74 у списку партії Медведчука-Рабіновича, вийшла на сцену і зірвала овації.

Про це повідомив сайт Карачун (далі – мовою видання):

«Во время финала конкурса «Мисс Славянск-2019» среди гостей была замечена Славянский городской голова 2010-2014 Неля Штепа.

Как оказалось, ее присутствие было вовсе не случайным. Организаторы конкурса предоставили возможность Штепе вручить участницам сертификаты на услуги массажа.

Когда ведущий мероприятия объявил выход на сцену Нели Штепы, гости концертной площадки «Монополии Крона» буквально «взорвались» овациями.

Бывшая градоначальница вышла на сцену, пребывая в отличном расположении духа и привычном для себя романтичном образе: на ногах – ярко розовые туфли, в обращении к зрителям – все те же «родные мои», «любимые мои». Ее вчерашний облик резко контрастировал с образом «хронической подсудимой», которая на протяжении нескольких лет «укладывает на больничную койку» харьковских судей, едва те приближаются к рассмотрению ее уголовного дела».

(судячи з фото, конкурс був взагалі яскравим)