«Опоблок» вирішив: навіть Мураєв краще, ніж Вілкул-молодший або Гепа

Аутсайдерам усіх рейтингів, мабуть, вже байдуже, хто в їхньому списку перший, а хто останній.

«Опоблок» представив свою першу десятку, повідомляє сайт партії:

«Політична партія «Опозиційний блок» сьогодні в Києві презентувала команду лідерів, яка поведе партію на парламентські вибори. Партія представила їх під час «Форуму об'єднаних опозиційних сил «Довіряй ділам» в Києві, 10 червня.

До першої десятки увійшли: народний депутат Вадим Новинський, народний депутат Євгеній Мураєв, народний депутат України Олександр Вілкул, міський голова Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, Заслужений юрист України Володимир Пилипенко, міський голова Ужгорода Богдан Андрїїв.

Першим номером у списку став Євгеній Мураєв.

За словами Голови Політради «Опозиційного блоку» Бориса Колеснікова, завдання партії – домогтися соціально-відчутного результату для кожного жителя країни», - говориться у повідомленні.