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«Громадянська позиція» Гриценка така: не союзник Зеленського, але жодним чином не в опозиції

Партія «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка представила перших осіб свого списку, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради.


Як повідомляє Інтерфакс-Україна, список очолив сам Гриценко.

У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко, лідер «Європейської партії» Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Також Гриценко заявив, що його партія не «є союзником обраного президента», але жодним чином «не в опозиції», повідомляє Українська правда.

Гриценко повідомив, що його партія і партія «Рух нових сил» йдуть на вибори окремо: «Такий результат наших переговорів».

Гриценко зазначив, що його партія і політична сила Міхеіла Саакашвілі домовилися, що на виборах не будуть «нападати один на одного», тому що мають спільні цінності.

«Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати», - сказав він.


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 15:31

 

 

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