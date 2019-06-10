Уляна Супрун розповіла про шкідливість шаурми

Улюблена страва Зеленського збільшує ризик атеросклерозу, харчового отруєння і ботулізму.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун взагалі вважає, що їсти краще дома. Про це вона написала у Facebook:

«З дитинства ми знаємо, що мамина їжа найсмачніша. Коли ж стаємо дорослими, все рідше маємо можливість харчуватися вдома. Утім домашні страви не лише найсмачніші. Приготовані з любов’ю та турботою про здоров’я домашні страви корисніші за їжу в закладах харчування і шквидкоїжу на вулиці. Адже вдома ми можемо свідомо контролювати, аби в нашій тарілці було менше цукру і жиру, та більше овочів та фруктів», - пише пані Супрун та наводить приклади «неповноцінного харчування, яке вам псує здоров’я», серед яких – та сама шаурма, без якої Зеленський не уявляє Києва.

Проте, вказує Супрун, «шаурма збільшує ризик атеросклерозу, бо карнітин м’яса стає триметиламіноксидом. Шаурма це також ризик харчового отруєння чи навіть ботулізму».