У Зеленського дали зрозуміти, що Гриценко зарано пхає їм свого Апаршина

Те, що Гриценко не взяв до списку своєї партії цього Апаршина, ще не означає, що цей видатний стратег комусь взагалі потрібен.

В Апаршина з'явились конкуренти на посаду в адміністрації Зеленського, повідомляє канал Коломойського-Зеленського «1+1».

Там розглядають кілька кандидатур на посаду відповідального за військові та оборонні питання у Зеленського. Про це на брифінгу оголосила прес-секретарка глави держави Юлія Мендель.

«Іван Апаршин - серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальна за військові та оборонні питання в Адміністрації президента. Але це не єдина кандидатура», - сказала Мендель.

Сьогодні лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко під час виступу на з'їзді партії, на якому з’ясувалося, що Апаршина у передвиборчому списку цієї партії немає, заявив: «Зараз буде реорганізація Адміністрації президента, і Іван Апаршин очолить оборонний департамент».

При цьому Гриценко зазначив, що Апаршин залишається членом команди «Громадянської позиції».

У квітні тоді ще кандидат в президенти України Зеленський представив всю свою команду, з якою працюватиме. Серед членів цієї команди був Апаршин, «експерт з безпеки та оборони». У 2005-2007 роках він був директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України, коли відомство очолював Анатолій Гриценко.

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