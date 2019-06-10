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Завтра у Конституційному Суді - виступ Зеленського

Зеленський заявив, що прийде на засідання Конституційного Суду щодо законності його указу про розпуск Верховної Ради.


Про це він сказав у відеозверненні оприлюдненому на його Facebook-сторінці.

«Завтра Конституційний Суд буде розглядати питання розпуску парламенту. Мене запросили на це засідання, і це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного Суду», – зазначив Зеленський.

Він запевнив, що обов’язково прийде у суд.

За його словами, команда Зеленського впевнена у своїй юридичній позиції.

«Але найголовніше, це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, це був і це величезний запит українського народу, воля народу, я завжди її буду захищати», – стверджує Зеленський.

Він додав, що буде «відчувати» підтримку людей.


Українська правда

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10 Июня 2019 17:38

 

 

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