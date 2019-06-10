Зеленський надіслав до Ради невідкладний законопроект – відкласти на рік запровадження нової моделі ринку електроенергії

Законопроект №10376 щодо змін до закону «Про ринок електричної енергі» передбачає перенесення нової моделі на один рік - на 1 липня 2020 року, повідомив представник глави держави в уряді Андрій Герус у Facebook.

«На жаль, за два роки не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів та кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом із тим розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін», - написав він.

Герус також нагадав, що, окрім цього проекту закону, глава держави вніс до парламенту законопроект щодо відновлення «зеленого» тарифу для наземних домашніх сонячних електростанцій (СЕС) потужністю до 30 кВт.

Обидва проекти закону визначені як невідкладні.