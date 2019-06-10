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«Сила людей» назвала кількох людей зі свого списку

Партія «Сила людей» представила 14 осіб зі списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.


«Після бурхливого з'їзду «Сила людей» висуває майже 70 партійців, людей, які представляють різні регіони, середовища, але з бажанням розбудовувати країну та відкриту політсилу. Нашим кандидатам є чим похвалитися, про це будемо детально розповідати далі. Головне - це не випадкові люди, яких терміново вписали до списку, а згуртована команда нових, незаплямованих, але досвідчених і підготовлених політиків», - йдеться на сторінці партії в соцмережі Facebook у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До списку кандидатів до Верховної Ради від «Сили людей» увійшли:

Олександр Солонтай - освітянин, засновник партії, експерт Інституту політичної освіти. Засновник і голова громадської організації «Фонд регіональних ініціатив».

Світлана Сова - депутат міської ради Кривого Рогу, яка була опоненткою місцевої влади з часів президентства Віктора Януковича. Юрист, лідер багатьох місцевих ініціатив. Виступає за активну участь жінок у політиці.

Юрій Бова - вже 14-й рік поспіль є мером м. Тростянця Сумської області.

Ольга Омельчук - керівник освітніх проектів Фонду Фрідріха Науманна. Військовослужбовець Збройних сил України у 2014-2015 роках, координатор «Майдан. Медики». У минулому - мер м. Нетішина Хмельницької області (2010-2012 роки). Магістр права та державного управління, адвокат.

Максим Бородін - депутат і голова фракції «Сили людей» у міській раді Маріуполя Донецької області. Лідер екологічного руху, збирав у Маріуполі багатотисячні екологічні акції протесту. Переможець всеукраїнського телепроекту «Нові лідери».

Володимир Шматько - нинішній мер м. Чорткова Тернопільської області. Обирався на різні громадські і державні посади. Воював в АТО.

Іван Сороколіт - приватний підприємець, автор та реалізатор багатьох громадських проектів. Виступає за розвиток міста та прозорість діяльності виконавчої влади.

Віктор Загреба - громадський діяч, долучився до зміни державної політики в Міністерстві інфраструктури України. Магістр державної політики (Університет Меріленда, США)

Роман Михайлов - підприємець з агросфери. Кандидат економічних наук.

Юрій Морозов - громадський активіст м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомий різними ініціативами - від незалежних ЗМІ і міжнародних художніх проектів до спортивних клубів. Зараз очолює депутатську фракцію «Сили людей» у міській раді Кривого Рогу.

Ксенія Гнатовська - дипломований психолог, тренер із 28-річним стажем. Допомагає лідерам та організаціям ставати краще версіями себе. Створила ОСББ у своєму будинку. Сприяє залученню жінок до участі в політиці та громадській діяльності.

Денис Тарасов - правозахисник, адвокат, громадський діяч із Запоріжжя. Координатор з розробки програми партії «Від форми до реформи правоохоронних органів». Учасник і співорганізатор Євромайдану в Запоріжжі.

Наталія Веселова - народний депутат України, військова волонтерка, голова благодійної організації «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас».

Остап Єднак - народний депутат України, економіст-міжнародник, Global MBA, активіст «Громадського сектору Євромайдану», співкоординатор Реанімаційного пакета реформ (РПР).


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 20:49

 

 

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