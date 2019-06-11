Під час пожежі в лікарні Одеси загинули 6 людей

В Одесі в результаті пожежі в психіатричній лікарні загинули шестеро людей, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

«Підрозділами ДСНС врятовані 19 осіб, з них 4 людини померли не приходячи до тями, 6 у важкому стані з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовані, з них 2 людини померли. Всього загинуло 6 осіб, госпіталізовано 4 людини», - сказано в повідомленні на сайті відомства в ніч на вівторок.

10 червня в 21.44 в Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 на площі 500 кв. м.

Рятувальники ліквідували пожежу о 23:19. Вогонь гасили 57 рятувальників, використовуючи 12 одиниць техніки.