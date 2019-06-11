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Сьогодні КСУ розглядатиме конституційність розпуску Ради

Сьогодні о 10 годині Велика палата Конституційного Суду розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів».


Справу слухатимуть у формі усного провадження. Крім того, відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний суд України» Велика палата КС визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск парламенту. 21 травня він підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. 23 травня указ набув чинності після опублікування в «Урядовому кур’єрі».

24 травня народні депутати від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання із 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР. Вони попросили розглянути це подання упродовж місяця.

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Укрінформ

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11 Июня 2019 08:34

 

 

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