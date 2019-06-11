Одеську лікарню підпалили ззовні

Поліція кваліфікувала пожежу і загибель людей в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я як умисне вбивство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Олег Бех.

За його словами, на момент пожежі, за попередніми даними, в будівлі перебувала 51 особа - пацієнти і троє співробітників, зокрема, медсестра і санітарки. На місці пожежі відразу загинуло четверо осіб - троє пацієнтів і чергова медсестра. Пізніше стало відомо, що ще двоє пацієнтів померли в лікарні. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлено, їхні тіла направлено на експертизу.

Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай тяжкому стані.

За попередніми даними, осередок загоряння знаходився біля входу в корпус лікарні.

Вночі евакуйованих з відділення (41 осіб) розмістили в інших відділеннях центру.

Як повідомили у відділі комунікацій облуправління Нацполіціі, за фактом пожежі порушено кримінальні провадження у п. 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

«Згідно з актом рятувальників, попередня причина загоряння - занесення вогню ззовні», - заявили в главку.

Як зазначається, для розслідування обставин пожежі створено посилену слідчо-оперативну групу. В адміністративному корпусі лікарні і в кабінетах трьох службових осіб установи проводяться обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яку буде вилучено для ретельного вивчення. Слідчими проведено первинний огляд місця події, опитано свідків з числа персоналу відділення, в якому сталася пожежа, та інших працівників лікарні. Місце події охороняється поліцейськими.

За словами головлікаря медцентру Анатолія Волощука, в зазначеному корпусі перебували літні пацієнти. Він стверджує, що всі дерев'яні конструкції будівлі, в тому числі горище, були своєчасно оброблені відповідною речовиною для запобігання швидкому поширенню вогню. Також у будівлі була система сигналізації, яку нещодавно встановили, і установа прийняла її на баланс. Лікарня не встигла укласти договір з обслуговуючою компанією, але, як стверджує головний лікар, коли почалася пожежа, звукова сигналізація спрацювала.

Як вже повідомлялось, увечері 10 червня загорівся один з корпусів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я, загинуло шестеро людей.