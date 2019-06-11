Форум української інтелігенції закликав предстоятеля ПЦУ вжити негайних заходів щодо діяльності Філарета У Києві 10 червня відбувся Форум української інтелігенції «За Помісну Православну Церкву України». Його учасники висловили стурбованість останніми діями та заявами почесного Патріарха Філарета про відновлення Київського Патріархату.

Як повідомляє RISU, учасники зборів також закликали Предстоятеля ПЦУ Епіфанія й членів Священного Синоду вжити рішучих заходів для припинення будь-яких спроб відновлення самоліквідованої УПЦ КП та інформаційної дискредитації ПЦУ, що здійснюється деякими її архієреями та священиками Пропонуємо у повному обсязі відкрите звернення Форуму української інтелігенції: «На початку червня 2019 р. представники української інтелігенції з міркувань про благо Церкви і України зверталися до почесного Патріарха ПЦУ Філарета з проханням «перенести обговорення всіх гострих питань на представницькі церковні органи, а також утриматися від публічних дискусій, заяв чи інтерв’ю, які можуть посіяти тривогу серед православних українців і потішити недругів держави». Проте цей заклик не був почутий. Правлячий архієрей м. Києва Православної Церкви України владика Філарет продовжує давати інтерв´ю, в яких фактично ставить під сумнів легітимність Церкви, в якій наразі перебуває. Ця ж ідея випливає також із офіційного роз’яснення «Прес-служби Київської Патріархії» (https://www.cerkva.info), у якому прямо заперечується факт ліквідації Київської Патріархії та УПЦ КП загалом, а також Київської Патріархії УАПЦ. 11 червня 2019 р. владика Філарет скликає т. зв. «Форум української інтелігенції», який покликаний легітимізувати ідею «реанімації» УПЦ КП. А це дасть можливість прихильникам цієї ідеї провести «Помісний Собор УЦП КП» та почати відновлювати ієрархію вже ліквідованої структури. Представники української інтелігенції вважають, що всі ці трактування та пов’язані з ними дії владики Філарета несуть пряму шкоду Українському Православ’ю та, власне, українській державі загалом. Фактично робиться спроба якщо не перебрати на себе керівництво Православною Церквою України, то здійснити розкол у ній, спровокувавши внутрішньоцерковне протистояння чи навіть відділення частини кліру та вірних від ПЦУ, що фактично є виконанням запиту антиукраїнських сил. Мусимо констатувати, що такі заяви та дії владики Філарета та його прихильників також завдають непоправної шкоди міжнародному іміджу ПЦУ, пригальмовують чи навіть повністю зупиняють процес її визнання з боку інших диптихіальних Православних Церков. Не менш згубно внутрішньоцерковні негаразди, спровоковані владикою Філаретом, впливають і на внутрішньоукраїнський розвиток і кількісний ріст ПЦУ. З початку активної фази боротьби за владу колишнього патріарха УПЦ КП Філарета (квітень-травень), фактично припинилися переходи церковних громад із УПЦ МП. Українська інтелігенція закликає Предстоятеля ПЦУ Блаженнішого Митрополита Епіфанія й членів Священного Синоду вжити негайних і рішучих канонічних заходів для припинення будь-яких спроб відновлення самоліквідованої УПЦ КП та інформаційної дискредитації ПЦУ, що здійснюється деякими її архієреями та священиками. Ми також закликаємо всіх небайдужих мирян та кліриків ПЦУ активніше реагувати й публічно засуджувати будь-які спроби дискредитації ПЦУ чи її статутних органів, а також долучатися до праці із розбудови ПЦУ в Україні та її визнання іншими Помісними православними церквами. Звернення підписали: Директор Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка, академік Микола Жулинський Голова ВУТ «Просвіта» ім.Т.Шевченка, письменник Павло Мовчан Голова Конгресу української інтелігенції, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, професор Георгій Філіпчук Заступник директора Інституту філософії НАН України – керівник Відділення релігієзнавства, професор Анатолій Колодний Заступник директора Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка, к.філол.н. Сергій Гальченко Зав. відділом Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, професор Людмила Филипович Народний депутат кількох скликань, к.і.н. Лілія Григорович Український історик, народний депутат І скликання, професор Арсен Зінченко Сотник Майдану, лікар Тарас Усатенко Професор, пр.н.сп. ІФ НАНУ Олександр Саган Професор, пр.н.сп. ІФ НАНУ Віталій Шевченко Д.філос.н., ст.н.сп. ІФ НАНУ Віта Титаренко К.філос.н., ст.н.сп. ІФ НАНУ Оксана Горкуша К.філос.н., доц.. Сергій Присухін Художниця Наталія Павлусенко К.філол.н., Ph.D. Candidate in History, Ін-т тюркології Стамбульського Ун-ту Олесь Кульчинський К.і.н., ст.н.сп. Інституту історії України НАН України Тетяна Євсєєва Голова правління Українського клубу, член НСП України Роман Кухарук Магістр теології протоієрей Сергій Ткачук, капелан Київського Крайового Братства ОУН-УПА, клірик ПЦУ Доцент НУ «Острозька Академія», к.і.н. Андрій Смирнов Співробітник видавництва «Дух і літера» Дарія Морозова К.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г., зав. кафедри клінічних дисциплін Львівського медичного інституту медсестринства, учасник «Революції на граніті», к.м.н. А.Г.Олексюк-Нехамес Співзасновниця проекту «Церкваріум» Тетяна Деркач Декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, д.політ.н., професор Микола Палінчак Помічник народного депутата у ВР, к.політ.н. Ольга Катан К.філос.н., доц. УДФСУ Геннадій Христокін Протоієрей ПЦУ Володимир Буграк Євген Хитрук Світлана Сотнічук».

"ОБКОМ" Версия для печати 11 Июня 2019 10:57 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Общество »: Фільм про Стуса готовий. Що там сталося з Медведчуком – побачимо восени

31 Мая 2019 09:41 Філарет дофіларетствовувся: Православна церква України визнала розпорядження від імені «релігійного об’єднання УПЦ КП» не дійсними

30 Мая 2019 11:49 Петиція за відставку адвоката Коломойського з поста головного адміністратора Зеленського набрала необхідні голоси

25 Мая 2019 12:51 На сайті Зеленського з’явилась ще одна петиція – про звільнення адвоката Коломойського з посади головного адміністратора Зеленського

23 Мая 2019 22:43 Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

23 Мая 2019 17:49

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (5) Повного зібрання підручників юридичного вишу (17) Червоного диплома юриста з золотими літерами (0) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (29) Урочистого рукостискання від Зеленського (9) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ