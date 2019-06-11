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В РФ здохнув військовий злочинець – екс-командувач «армією» ОРЛО Юдін
В 2015 році генерал-лейтенант Сергій Юдін керував «2 армійським корпусом» окупантів на території Луганської області.
Про смерть Юдіна повідомили декілька джерел, зокрема Анатолий Штефан Штирлиц написав у Facebook:
«10.06.19 скоропостижно скончался ихтамнет генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич, который в 2015 году с позывным «Тамбов» руководил 2 АК оккупантов».
На сайті Головного управління розвідки Міноборони України вказується:
«Військовий злочинець, генерал-лейтенант ЗС РФ ЮДІН Сергій Сергійович - у 2015 р. командувач 2 АК (Луганськ, Україна) Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ.
Посада та місце проходження служби до відрядження для участі у збройній агресії Росії проти України: начальник організаційно-мобілізаційного управління Західного ВО (м.Санкт-Петербург) ЗС РФ (з квітня 2012 р.)
Рік та місце народження: 1959 р., м. Баку, Азербайджан.
Освіта:
Бакинське вище загальновійськове командне училище – у 1984р.;
Загальновійськова Академія ЗС РФ – у 1993 р.;
Академія Генерального штабу ЗС РФ – у 2004 р.
Проходження військової служби на командних посадах:
2004 - 2006рр. – командир 201 військової бази ЗС РФ в Таджикистані;
2006 - 2008рр. – начальник штабу - перший заступник командувача 2 Армії Центрального ВО ЗС РФ;
2008 - 2009 рр. – командувач 22 Армії Московського ВО ЗС РФ;
2009 - 2012 рр. – командувач 20 Армії Західного ВО ЗС РФ;
2012 - 2015 рр. – начальник організаційно-мобілізаційного управління Західного ВО ЗС РФ;
у 2015 р. – командувач 2 АК (Луганськ, Україна) Центру територіальних військ (м. Новочеркаськ, Росія) Південного ВО ЗС РФ;
з 2016 р. - по т.ч. – начальник організаційно-мобілізаційного управління Західного ВО (м.Санкт-Петербург) ЗС РФ.
Бойовий досвід: учасник «чеченських» кампаній 1995 та 2000 рр.
За безпосередню участь у бойових діях на території України та виконання злочинних наказів Кремля указом президента РФ від 11 червня 2016 року № 276 генерал-майору Юдіну Сергію Сергійовичу присвоєно військове звання генерал-лейтенант».
Див. також сайт «Миротворець».
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