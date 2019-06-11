У Зеленського вирішили, що офіційна Facebook-сторінка Адміністрації президента і сторінка «За Зеленського» - це одне й те саме

Таким чином, число фоловерів Зеленського у ролі голови держави побільшало.

Адміністратор сторінки Адміністрації президента України у Facebook об’єднав її зі сторінкою «За Зеленського». На це звернув увагу Максим Саваневський – керівний партнер PlusOne DA й засновник Watcher.com.ua, повідомляє Українська правда.

«Є ФБ-сторінка Адміністрації президента. АП – це не приватна структура, а орган, який забезпечує здійснення конституційних повноважень президента України. Цю сторінку передали від АП попереднього президента людям новообраного президента. І я сподіваюсь АП нинішнього президента передасть її новому президенту теж», – зазначив він.

«Але я не розумію, якого біса нова АП приєднала 180 тисяч людей, які фоловили сторінку «За Зеленського» до сторінки АП. Це як?», – обурився Саваневський.

«Уявіть, якщо б Парубій додав своїх фоловерів без їх згоди до офіційної сторінки Верховної Ради. Диджитал, такий диджитал», – додав він.

Справді, в історії змін сторінки Адміністрації президента у Facebook вказано, що 5 червня її об’єднали зі сторінкою «За Зеленського».

На Fb-сторінках «За Зеленського» від 28 грудня 2018 року та від 27 січня 2019 року вказано, що вони не об'єднувалися з іншими.

Коментар від digital-команди Зеленського УП поки отримати не вдалося.

Речниця Зеленського Юлія Мендель сказала, що вона не модерує Fb-сторінку АП, але зазначила, що сам Зеленський має до неї стосунок.