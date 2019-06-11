Зеленський підписав подання на звільнення Луценка

Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка, повідомив заступник голови адміністрації Зеленського Руслан Рябошапка.

«Підписано подання на звільнення генерального прокурора Луценка», - сказав Рябошапка на брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що подання на звільнення Луценка передається до парламенту.