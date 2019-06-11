Звільнено двох заступників глави СБУ – нібито за «причетність до протиправних діянь під час передвиборної кампанії»

Зеленський звільнив заступників глави Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського через їх можливу причетність до протиправних діянь під час передвиборної кампанії, повідомив заступник голови адміністрації Зеленського Руслан Рябошапка.

«Було звільнено двох заступників глави Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, зокрема які відбувалися під час виборчої кампанії. Для них це лише початок шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі вже здійснюватимуться в процесуальному порядку. Йдеться про звільнення двох заступників глави СБУ Фролова Олега Володимировича, а також Косинського Владислава Володимировича», - сказав Рябошапка на брифінгу в Києві у вівторок.