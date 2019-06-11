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Зеленський звільнив 15 голів ОДА

Заступник глави адміністрації Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.


Про це він сказав на брифінгу у вівторок, повідомляє Українська правда.

«Сьогодні надійшла перша частина подань на звільнення керівників обласних державних адміністрацій», - сказав Рябошапка.

За його словами, наразі звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської (відсторонено тимчасово виконуючого обов'язків голови ОДА), Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.

Нагадаємо:

15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Закон скасував конкурси на посади голів ОДА. Натомість їх призначає президент за поданням Кабміну.

5 червня 2019 року Кабінет міністрів вніс подання щодо звільнення 13 очільників ОДА. Згідно з поданням, обов’язки очільників областей тимчасово виконують чинні заступники голів ОДА.

10 червня речниця Зеленського Юлія Мендель заявила, що він наполягає на звільненні всіх голів обласних державних адміністрацій (див. У Зеленського вимагають звільнення усіх очільників регіонів, проте ще не знайшли заміну 13 головам ОДА).


"ОБКОМ"

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11 Июня 2019 16:08

 

 

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