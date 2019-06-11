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Призначено 12 тимчасових голів обласних держадміністрацій
Відповідні укази Зеленський підписав сьогодні.
Укази оприлюднено на його сайті:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №389/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №388/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №387/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Тернопільської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №386/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Сумської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №385/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №384/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Львівської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №383/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №382/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №381/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №380/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №379/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №378/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації
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