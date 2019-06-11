Маніпулятори Зеленського злили в одну калюжу офіційну Fасеbook-сторінку АП і сторінку «ЗаЗе» для «балансу думок» та «розбудови України»

Мабуть, наступним кроком «розбудови України» буде злиття з офіційними FB-сторінками державних установ особистих сторінок Жекі Кошового та інших «кварталів», телеглядачів каналу Коломойського-Зеленського «1+1» та російських прихильників творчості коміка Зеленського.

Злиття Facebook-сторінки Адміністрації президента України та сторінки «За Зеленського» спрямоване на вирівнювання балансу думок у коментарях офіційної сторінки. Таке пояснення надала Українській правді речниця «Команди Зеленського» Ірина Побєдоносцева.

«Висвітлення діяльності президента України в соціальній мережі Facebook передбачає забезпечення максимального охоплення української аудиторії в найбільш ефективний спосіб, зокрема, без використання платних рекламних інструментів», – зазначила вона.

Побєдоносцева додала, що «важливим моментом комунікаційної політики Адміністрації президента в Facebook є дотримання балансу між функцією інформування населення та забезпеченням гідного спілкування в коментарях».

«Президентські перегони суттєво посилили політизованість українських інтернет-користувачів, що негативно вплинуло на сторінку Адміністрації президента відразу ж після інавгурації», – зазначила речниця «Команди Зеленського».

«Тож запрошення прихильників чинного президента Володимира Зеленського приєднатися до сторінки Адміністрації президента було логічним кроком, спрямованим на вирівнювання балансу думок у коментарях сторінки», – пояснила вона.

Побєдоносцева також запросила приєднатися до спільноти Адміністрації президента у Facebook, аби «разом продовжити розбудову України».

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