У Зеленського пояснили, навіщо другу його дитинства звання лейтенанта і посада в СБУ: щоб цей друг мав доступ до секретів

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до секретної та важливої інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Зеленського Юлія Мендель.

«Звання лейтенанта, насправді, не дає абсолютно ніяких кар'єрних преференцій. Воно потрібне для того, щоб людина, яка була у правоохоронних органах, мала доступ до важливої інформації, секретної інформації. І цим пояснюється звання лейтенанта», - заявила вона.

«Це не високе звання, і воно абсолютно ніяк не вплине ні на доходи Баканова, ні на кар'єрний ріст. Це те, що він повинен мати для того, щоб він мав доступ до потрібної інформації», - додала Мендель.

22 травня президент України Володимир Зеленський призначив керівника партії «Слуга народу» Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Як відомо, Баканов ніколи в армії не служив, проте вчився з Зеленським у одній школі.