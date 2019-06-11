«Квартал Ельзи»: Вакарчук зі своїм «Голосом» став бек-вокалістом Зеленського

Вакарчук вважає, що зміна Ради «змінить життя кожного українця».

Партія «Голос» (лідер - Святослав Вакарчук, ВІА «Океан Ельзи») дотримується позиції, що парламент нинішнього скликання має бути змінений як можна швидше.

«Після квітневих виборів стара Верховна Рада перестала бути місцем, яке виражає волю народу України. Стара Верховна Рада - це старі правила, це «кнопкодавство», це прогули. А головне - це робота на інтереси олігархів. Стара Верховна Рада перетворилася в суміш приватних армій. Це потрібно змінити», - цитує Вакарчука прес-служба партії «Голос», повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, ще три місяці діяльності Верховної Ради нинішнього скликання - це «ще три місяці за старими правилами».

«Так не повинно бути. Верховна Рада повинна бути змінена прямо зараз. Змінимо Верховну Раду - змінимо життя кожного українця», - висловив упевненість Вакарчук.