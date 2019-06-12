«Гепа» Кернес розповів про особисте: була любов - були активи, немає любові – і активів немає

Все у колишній.

Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи інформацію про те, що його активи нібито записані на цивільну дружину Оксану Гайсинську, заявив, що у нього немає цивільної дружини. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «theБабель», інформує Цензор.НЕТ.

«Колеги з Bihus.info в своєму розслідуванні стверджують, що ваші старі бізнес-активи записані на вашу цивільну дружину Оксану Гайсинську. Ці фірми отримують підряди з міського бюджету. Це правда?» - запитав журналіст.

«У мене немає цивільної дружини. Оксану Гайсинську знаю, коли любов була, і що? У неї і запитаєте про бізнес-активи. Була любов - і немає любові», - відповів Кернес.

У розслідуванні Bihus.info йдеться, що мер Харкова в своїх електронних деклараціях з 2015 року вказує оренду кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер, колекцію годинників і прибуток від КУА «Фінекс-капітал», але не вказує цивільну дружину Оксану Гайсинську і записані на неї активи.

На Гайсинську перереєстрована велика частина старих бізнесів Кернеса - медіа та компанії, які займаються нерухомістю, з'ясували журналісти: «За 10 років мерства Геннадій Кернес монополізував більшість прибуткових сфер Харкова - від доріг до ринків. І хоч в декларації мер живе аскетично, в соцмережах його незадекларованої дружини та пасинка можна побачити всі «плоди» створеної імперії: «Ролс-Ройс», «Бентлі», коштовні відпочинки та життя у Лондоні».

Наприклад, компанія Гайсинської «Рівлад» володіє торговою площею в Харкові. Ця земля передавалася в оренду цивільній дружині Кернеса від міста, зокрема, під час мерства Кернеса. Потім ділянку приватизували через суд.