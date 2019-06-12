«Голос» Вакарчука позбувся двох кандидатів у нардепи - від Медведчука та «Опоблоку»

З переліку кандидатів від партії «Голос» в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Про це повідомляє прес-служба «Голосу», пише Українська правда.

За даними прес-служби, журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку.

Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 року.

«Ці факти суперечать принципам, якими партія «Голос» керується при виборі всіх без виключення кандидатів», - заявили у політсилі і закликали і в подальшому повідомляти про випадки недоброчесності.

«Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектору», — прокоментувала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку «Голосу».