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Список «Слуги народу» трохи покращився: у ньому хоч того Співака не буде

Проте – це не рішення партії.


Екс-депутат Одеської міської ради, керівник платформи «Національна стратегія розвитку» Дмитро Співак відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу».

«Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду до парламенту!» - написав Співак на своїй сторінці у Facebook у середу, повідомив Інтерфакс-Україна.

Він назвав причини такого рішення, зокрема зазначив, що після того, як на з'їзді партії «Слуга народу» його оголосили під номером 33, в соціальних мережах проти нього і його сім'ї розгорнулася «ціла кампанія з дискредитації».

Співак також наголосив, що його публічна позиція багатьом не подобається. «Але я не буду її змінювати на догоду нинішній кон'юнктурі. Та й заради горезвісного мандата - теж. А тому я не хотів би завдати якихось репутаційних ризиків президенту Зеленському та його партії», - пояснив він.

«Моя журналістська і телевізійна діяльність дає мені великі можливості впливати на формування громадської думки й приносити користь моїй країні, розкриваючи корупційні нариви і контролюючи владу та її рішення. І я продовжуватиму займатися цією діяльністю. Відкрито і публічно», - запевнив Співак.

Крім того, він бачить своїм завданням зробити все можливе, щоб «так звані патріоти й активісти зникли зі суспільної свідомості людей і життя країни».

Як нагадує Кievvlast Співак (мовою оригіналу) – «общественный деятель, частый гость и эксперт в эфирах телеканалов «112.Украина» и «NewsOne» нардепа Тараса Козака (№10 в списке «ОПЗЖ» Бойко-Рабиновича-Медведчука). Бывший глава Одесской городской организации ВО «Батькивщина», экс-депутат Одесского горсовета. В 2012 году баллотировался в парламент по списку партии «Украина вперед» Натальи Королевской».


"ОБКОМ"

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12 Июня 2019 11:43

 

 

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