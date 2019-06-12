Комітету Ради не вистачить тижня для розгляду питання відставки Луценка

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначений головним щодо розгляду подання Зеленського про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора, планує розглянути це питання 19 червня, втім через «зайнятість» його членів може не бути кворуму.

Про це повідомив секретар Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко в коментарі УНН.

«Яким буде рішення комітету, мені сказати складно, оскільки багато депутатів зараз працюють у виборчих округах, і я думаю, що там просто не буде кворуму», - зазначив Геращенко.

За його словами, засідання комітету відбудеться в середу, 19 червня, о 15:00.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови Зеленського щодо звільнення з посади генерального прокурора України Юрія Луценка.

Від «Обкому»: Те, що Антон Геращенко в змозі передбачати поведінку колег за тиждень, -чудово. Але все ж виникають риторичні питання. По-перше, наступний тиждень – сесійний, і якщо 19 червня у комітеті, у складі якого 21 нардеп, не буде кворуму, то й в сесійної залі не буде цих 11 (мінімум) депутатів. По-друге: саме зараз – тиждень, впродовж якого депутати повинні не по округах вештатися, а саме працювати у комітетах. Про це свідчить офіційний сайт Ради: