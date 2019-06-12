Уряд створив Держслужбу з етнополітики та свободи совісті

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну в середу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Держслужба з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури.

У свою чергу Мінкультури доручено в тримісячний термін розробити положення про цю службу, а Міністерству фінансів - зміни до держбюджету для її фінансування.

Розміщуватиметься ця держслужба на умовах оренди у Києві на вул. Прорізна, 15.

Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлено ліміт легкових автомобілів у розмірі одного для центрального апарату. Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.