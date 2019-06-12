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Кабмін затвердив п’ятирічну стратегію «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України 12 червня на своєму засіданні затвердив стратегію АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 рр.


Її представив Уряду голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, повідомляє прес-служба УЗ:

«Керівник компанії під час виступу наголосив, що стратегія відповідає політиці власності держави та інтегрована у державну транспортну стратегію до 2030 року. «Основна мета – зробити Укрзалізницю привабливою для інвестицій, ефективною для держави, прозорою для власників та зрозумілою для клієнтів», – підкреслив Євген Кравцов.

За словами віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, у стратегії прописані фундаментальні підходи і упродовж наступних років має здійснюватися системна структурна реформа Укрзалізниці. «Укрзалізниця має побудувати вертикально-інтегровану структуру відповідно до євродиректив з метою відкриття конкурентного ринку залізничних перевезень. На виконання стратегії необхідний операційний план», – наголосив Володимир Кістіон.

Як розповів голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунер, ця стратегія – інклюзивна, напрацьована у співпраці з профспілками, профільними комітетами ВРУ, акціонером компанії. «Стратегія вибудувана таким чином, щоб допомагати українським підприємствам, економіці держави, задовольняти потреби громадян у мобільності у прозорий та відкритий спосіб. Зосереджена стратегія і на підготовці Укрзалізниці до конкуренції з приватним сектором. Для цього необхідно, щоб Укрзалізниця працювала стабільно і отримала інвестиції, капітал для оновлення», — зазначив Шевкі Аджунер.

За його словами, одна з головних цілей стратегії – створення гідних умов для співробітників.

Голова комітету стратегії і фінансування наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Крістіан Кун зауважив, що стратегія компанії розроблена без залучення зовнішніх консультантів. Основні кроки для її реалізації будуть спрямовані на перетворення Укрзалізниці на компанію світового класу», - говориться на сайті «Укрзалізниці», де додається презентація цією стратегії.


"ОБКОМ"

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12 Июня 2019 14:09

 

 

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