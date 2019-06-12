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25-річня київська тусовщиця не буде «слугою народу» (фото)

Зі списку партії «Слуга народу» викреслили №73 – Ірину Панченко.


Про це з посилання на прес-службу СН повідомило видання «Страна.ua».

Раніше це видання написало про деякі деталі життя Ірини і оприлюднило її фото.

Ірина Панченко - 25-річна дочка бізнесмена Сергія Панченка, який родом з Кіровоградської області. З 2000 року живе в Києві.

Нещодавно Ірина замовляла фотосесію в студії Inlight. Серед професійних кадрів є і досить відверті знімки - у ванній, в білизні і топлес.

Джерела видання стверджують, що Панченко з подругами часто можна зустріти в кароке-барах: «Вона любить співати у LEO і MARIO, відпочиває там з подругами «дівичниками» по 15-20 осіб».

Батько дівчини Сергій відмовився коментувати, як його дочка опинилася у списку партії «Слуга народу», але надіслав її резюме.

Вона дійсно закінчила юридичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка в 2016 році. Також з 2014 по 2017 рік навчалася в КІМО. У 2018 році проходила курси телеведучих «Showmax». У графі «досвід роботи» у 25-річної Ірини Панченко вказан один рядок - працювала юристом у ТОВ «Торговий дім «Фінпром» (2014-2017 рр..), а з вересня 2017 року - приватний нотаріус. Своїми головними діловими якостями Ірина вважає, серед іншого, старанність, самокритичність, стресостійкість і здібності до швидкого навчання.

У своєму резюме Ірина додатково акцентувала, що володіє українською, російською та англійською мовами. А також вміє користуватися комп'ютером, зокрема програмами Word, Excel і PowerPoint.

У коментарі виданню Панченко підтвердила, що це саме вона значиться під 73-м номером у списку партії «Слуга народу». Однак на питання, як вона опинилася в команді Зеленського, Ірина відповідати відмовилася. Вона не підтвердила і не спростувала інформацію джерела про те, що місце в списку купив її батько.

«Я буду давати коментарі, коли я буду в партії. Я ще нікуди не потрапила. Поговоримо після виборів», - заявила Панченко.

За неперевіреною інформацією джерела видання, Ірина Панченко їздить на джипі Bentley. Помічена лише в найдорожчих салонах Києва з собачкою, на вечірках у нічних клубах і ресторанах.

ДИВ. ТАКОЖ: Список «Слуги народу» трохи покращився: у ньому хоч того Співака не буде


"ОБКОМ"

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12 Июня 2019 14:52

 

 

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